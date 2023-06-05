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НовостиПроисшествия5 июня 2023 15:58

15-летний тувинец намотал иномарку своих родителей на столб

Молодой водитель вместе с приятелем попал в больницу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "112 Красноярск"

Фото: "112 Красноярск"

В Туве 15-летний подросток решил без спроса покататься на родительской машине и устроил ДТП. Он не справился с управлением и отправил «Короллу» боком в столб.

Покататься парень решил со своим 14-летним приятелем. Молодые люди гоняли по селу, но внезапно на дорогу выбежала собака. Уходя от столкновения с ней, подросток уже не смог вырулить и врезался в столб.

Обоих молодых людей в тяжелом состоянии доставили в больницу. На их родителей уже составили административные протоколы.