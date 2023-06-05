В Туве менеджера банка обвинили в краже денег

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В Туве завершили расследование уголовного дела против бывшего менеджера банка. Его заподозрили в краже 414 тысяч рублей, причем добывал деньги он, подставляя клиентов. Сегодня делу присвоили обвинительное заключение и направили в суд.

По версии следствия, летом прошлого года у менеджера возникли финансовые трудности, тогда же он задумал провернуть свою преступную схему. Мужчина открывал новые банковские счета на имена граждан, с которыми ранее уже работал, и отправлял в страховую компанию заявления об отказе от страхового продукта по оформленным кредитам от их имени.

«Отказные» деньги возвращались на счета по новым реквизитам, и в дальнейшем утекали в карман к менеджеру. После задержания менеджер признал вину и даже возместил весь причиненный ущерб.