В Ачинске спасатели вытащили тонувшего в бурном течении подростка

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае спасатели помогли 13-летнему подростку, который едва не утонул в реке. Парень пошел купаться с приятелем в реке Чулым в Ачинске: в какой-то момент оба они, не справившись с течением, начали тонуть. Одного мальчика вытащил находившийся неподалеку рыбак, а вот второго унесло течением.

Очевидцы вызвали местных спасателей, которые выехали на поиски подростка. Когда они нашли мальчика, тот был еще жив. Его благополучно спасли и доставили на берег.

В службе спасения отметили, что прошлым летом ровно на том же месте утонул 12-летний мальчик.