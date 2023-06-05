Сенатора в Совфед РФ от Красноярского края выберут 8 июня

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Вопрос о назначении сенатора в Совет федерации от Красноярского края рассмотрят 8 июня, сообщил спикер краевого Заксобрания Алексей Додатко. Также, по его словам, депутаты поднимут вопрос о губернаторских выборах, которые должны пройти в сентябре.

– В июне нам предстоят два заседания сессии. Повестка первого включит около 30 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопросы о проведении выборов губернатора и наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя Законодательного Собрания, – сообщил Додатко.

Отметим, что прежний сенатор от Красноярского края Валерий Семенов недавно перешел обратно в правительство Красноярского края. Его место некоторые эксперты пророчат экс-губернатору Александру Уссу, который примерно в то же время вернулся в Заксобрание края и теперь может претендовать на пост сенатора.