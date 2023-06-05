В Туве пьяный мужчина угнал авто и протаранил сарай со спящими людьми

Фото: "ЧП Кызыл"

В Туве пьяный водитель на угнанном авто протаранил сарай, в котором находились люди. ЧП произошло сегодня утром в Вавилинском затоне: мужчина угнал у друзей BMW X5 и врезался в здание, где в этот момент находились четыре человека.

Люди находились в хлипком сарае, поскольку в этот момент строили дом на участке. Все они спали в момент аварии, и не успели среагировать на ЧП. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Пьяный водитель не стал помогать пострадавшим от его рук людям, сбежал с места аварии и был задержан спустя несколько часов. Его друзья подтвердили, что мужчина выпивал вместе с ними, но в какой-то момент угнал их автомобиль.