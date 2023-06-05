В Северо-Енисейском районе прошли военно-полевые сборы старшеклассников

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21 год проходят в Северо- Енисейском районе военно-полевые сборы. Мальчишки – десятиклассники в течение 10 майских дней находятся в обстановке, максимально приближенной к армейской. Пацанам по 16-17 лет, кому- то из них через год идти на настоящую службу. Сборы дают о ней реальное представление.

В этом году в ряды курсантов ВПС вступили 41 парень и 26 девочек - ученики десятых классов из 7-ми школ Северо- Енисейского района. Лагерь обустраивается самими курсантами. Живут в армейских палатках, стоят в карауле, ходят в наряд по кухне. Возвращаются с полигонов – грязные, усталые, счастливые донельзя. Стрельбы и отработка приемов самообороны – изюминка всей «службы». Надо видеть и слышать, с каким упоением парни демонстрируют «каты» на празднике закрытия ВПС – орлы! У них в учителях настоящий спецназ ГУФСИН, который своим примером каждый год показывают нашим мальчишкам, что за какие-то считанные дни можно научиться таким приемам, благодаря которым они могут и за себя постоять, за девушку свою, за Родину.

Свою оценку проекту дает Почетный гражданин Северо- Енисейского района, фронтовик Владимир Иванович Оглоблин, дошедший с боями до Берлина: «Командиры – спецназовцы, которые учат наших ребят с профессиональных позиций, высоко оценивают потенциал будущих наших защитников Отечества. Ребята способны и на многокилометровый марш- бросок, метко стреляют из настоящего боевого оружия. Как военный автоматчик и пулеметчик я вам это говорю. Все патриотические традиции нашего героического района, ребятам известны и понятны, приняты душой. Ведь нет ничего важнее любви к Отечеству и умения постоять за него в трудное для Родины время».

Благодаря военно-полевым сборам, этой достойной армейской подготовке, тех, кто не хочет служить, практически нет среди призывников из золотой провинции. А служат ребята – североенисейцы и в ракетных войсках, и в военно-воздушных, в Национальной гвардии, участвуют в специальной военной операции. И каждый год приходят благодарственные письма из частей, где служат наши земляки. На открытии военно - полевых сборов - 2023 выступили Глава района Алексей Рябцев, военный комиссар Андрей Пашков, поддержал курсантов ВПС земляк из п. Тея, участник СВО Сергей, которого осенью провожали защищать интересы Отечества:

- Хочу сказать, чтобы ребята никогда не падали духом, прислушивались к своему наставнику и друг к другу. Поодиночке работать - не получится. Должно быть боевое братство. Там быстро возмужаешь, мальчишкой долго быть не получится. Понимаем, что мы - за Россию. Разногласий, сомнений каких-то быть не может. Помогает взаимовыручка, единство духа. Ну и, конечно, мысли о доме, о семье. 1 июня торжественно закончатся сборы, где ребята покажут, чему они научились во время ВПС».

Автор: Елена Козлова