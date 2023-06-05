На острове Татышеве прошел семейный фестиваль «Первый детский»

На фестивале можно было порисовать углем. Фото организаторов мероприятия

В Красноярске на острове Татышеве прошел масштабный семейный фестиваль «Первый детский». Мероприятие продолжило череду праздничных акций, посвященных Дню защиты детей. Одну из развлекательных площадок для ребятишек организовали угольщики. На ней юные красноярцы смогли познакомиться с одной из ведущих отраслей края.

- Профессиональная ориентация молодежи, школьников и даже дошколят – очень важное направление работы с будущими кадрами, - считает волонтер филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский» Анастасия Капитанова. - И такие мероприятия дают возможность доступно, интересно рассказать о профессии шахтера, о добыче угля и о том, почему угледобывающая промышленность важна для края.

А еще побегать на скорость в импровизированной гусенице экскаватора. Фото организаторов мероприятия

Девчонки и мальчишки на площадке угольщиков участвовали в различных активностях – рисовали углем картинки, отвечали на вопросы викторины «Шахтерская азбука», испытывали силы в поднятии куска угля весом 5 кг, проверяли меткость и бросали мячи в каску, бегали на скорость в импровизированной гусенице экскаватора, играли в настольный теннис, фотографировались в корпоративной форме.

- Я узнала, что шахтеры – уверенные в себе, сильные люди. Они посвятили свою жизнь тому, чтобы мы жили в тепле, чтобы в наших домах было светло и уютно, - поделилась новыми знаниями маленькая посетительница «шахтерской» локации Вероника.

Участники фестиваля. Фото организаторов мероприятия

Добавим, что в городах, где расположены угольные предприятия, волонтеры компании проводят акции и мероприятия по профориентации постоянно, поддерживают профессиональные и инженерные чемпионаты. В Красноярске подобная локация с атрибутами горняцкой профессии уже работала в прошлом году в рамках проекта «В центре Мира».