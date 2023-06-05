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НовостиТуризм5 июня 2023 9:14

В Красноярске летом не будут закрывать на ремонт Торгашинскую лестницу

Работы решено перенести на осень
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске летом не будут закрывать на ремонт Торгашинскую лестницу. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на специалиста туристического информационного центра края Юлию Романюк.

Напомним, что лестницу должны были закрыть 5 июня. Работы должны были проводиться до 25 июня, но в итоге было принято перенести ремонт на осень. По плану на лестнице должны восстановить перила, ступени и подсветку.

Романюк сообщила, что летом будет проводиться мелкий ремонт. Рабочие будут выходить на объект по вечерам, когда гуляющих станет меньше.