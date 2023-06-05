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НовостиОбщество5 июня 2023 8:45

Мэрия Красноярска ищет подрядчика для благоустройства Шинного кладбища

Начальная стоимость контракта – 3,8 млн рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Антон БИБЕР

В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства нового Шинного кладбища. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

В ближайшее время проект контракта будет опубликован на госзакупках. Цена начинается от 3,8 миллионов рублей. Подрядчику предстоит оборудовать туалеты, установить мусорные бачки и ёмкости под воду для нужд посетителей. На въезде необходимо дооборудовать входную группу.

Проходить работы будут в секторах 171-213. На остальной части кладбища сделают 25 площадок для сбора мусора с двумя баками на каждой. Для посетителей поставят четыре кирпичных туалета, они будут с выгребными ямами.