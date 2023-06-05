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НовостиОбщество5 июня 2023 8:25

В Красноярске школу в Солнечном строят с опережением графика

Возведение проинспектировал руководитель края Михаил Котюков
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Новую школу в Солнечном в Красноярске строят с опережением графика. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ход возведения проинспектировал врио губернатора Михаил Котюков.

Сейчас рабочие монтируют каркас здания, оконные блоки, вентиляцию и системы внутреннего электроснабжения. В правительстве отмечают, что строительство школы на 1100 учеников ведется на сложном рельефе с перепадами высоты 19 метров.

Сдать объект планируется летом 2024 года, а в сентябре она примет учеников. В школе обустроят учебные помещения, актовый и спортивный залы, медблок, пищеблок на 550 мест и библиотека. Кроме того, она будет доступна для комфортного пребывания детей-инвалидов.

Во дворе высадят деревья, установят фонари. Будут построены спортивная площадка и футбольное поле с синтетическим покровом.