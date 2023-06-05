В Железногорске мужчина убил приятеля и поджег свое жилище. Фото: СК по краю

2 июня в Железногорске местный житель задушил своего приятеля, после чего поджег собственную комнату. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Все случилось в общежитии на улице Ленина. В ночь на 2 июня мужчины выпивали, хозяин комнаты вышел в коридор, а когда захотел вернуться, приятель отказался его впускать. Все-таки пробравшись в жилище, мужчина набросился на гостя и задушил его.

После расправы мужчина бросил тлеющий окурок в комнате и ушел. Начался пожар, из-за которого все помещение выгорело. Хозяина комнаты задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «убийство».