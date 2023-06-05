В Красноярске завершили расследование в отношении экс-руководителя краевого фонда соцстрахования

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В Красноярске завершено расследование по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего главы краевого фонда Социального страхования Сергея Москвина. Об этом сообщает региональный СК.

По версии следствия, с декабря 2021 по январь 2023 Москвин получил от трех бизнесменов взятки на общую сумму 1 миллион 658 тысяч рублей. За эти деньги он помогал в заключении контрактов с фондом на санитарно-курортное лечение красноярцев, в том числе детей-инвалидов. Также взятка предназначалась за содействие в ускорении процедуры документов на оплату.

В отношении двух предпринимателей уголовные дела находятся в стадии расследования. Третий фигурант освобожден от ответственности, так как сам сообщил о даче взятки и сотрудничал со следствием.