В Норильске девушка вышла голой на улицу, чтобы позлить мужа

Фото: t.me/zhitvnorilske

3 июня в Норильске на улице Полярная местные жители заметили женщину, гуляющую по городу без одежды. Люди сняли ее на видео.

Полицейские нашли девушку и задержали. 32-летняя норильчанка призналась, что просто поссорилась с супругом, и таким странным способом решила его позлить. Ни алкоголя, ни наркотиков она не употребляла. Отметим, что на улице в тот день было около +4 градусов.

Девушка добавила, что муж ее не избивал, да и вообще никаких претензий к нему она не имеет. Полицейские же составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство, провели профилактическую беседу и отпустили.