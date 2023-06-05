Красноярский урбанист Петр Иванов раскритиковал проект «ЯРкие берега»

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский урбанист Петр Иванов в своем телеграм-канале раскритиковал проект «Яркие берега», который пришел на смену «В центре Мира».

По мнению Иванова, «В центре Мира» был уникальным проектом, ориентированным на все категории населения. Он создавал для города новый опыт, благодаря которому можно было по другим углом посмотреть на архитектуру.

В новом проекте «ЯРкие берега» всего этого нет, считает урбанист:

- Очевидный шаг назад, потому как «В центре Мира» был проектом для решительно всех горожан, а «ЯРкие берега» ориентирован только на семейную аудиторию. Мне, например, там делать нечего, - подытожил Петр Иванов.