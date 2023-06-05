В Красноярске осудили директора наркоцентра, в котором при пожаре погибли 4 человека

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5 июня в Красноярске вынесли приговор директору наркологической клиники «Чистый город», в которой при пожаре погибли 4 человека. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Напомним, что трагедия произошла 17 сентября 2020 года. Один из пациентов ночью поджег подушку, в итоге огонь разошелся по всей комнате. Сам поджигатель выжил, а четыре пациента, проходившие лечение, погибли.

Непосредственного виновника пожара приговорили к 15 годам лишения свободы. Оказалось, что 61-летний мужчина совершил поджог из-за конфликта с другим пациентом.

Директор клиники отделалась гораздо более мягким приговором. Следствие выяснило, что лицензии на лечение алко- и наркозависимых у клиники не было, как и разрешения на работу в режиме круглосуточного стационара. Кроме того, были допущены грубейшие нарушения требований пожарной безопасности.

47-летнюю женщину признали виновной по статье «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Решение суда: 1 год и 7 месяцев колонии. Свою вину она не признала.