В Красноярск привезли мобильную лабораторию молекулярной диагностики. Фото: скриншот из видео

В Красноярск в рамках Федерального проекта «Санитарный щит» поступила мобильная лаборатория молекулярной диагностики. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Лаборатория представляет собой два мобильных модуля на базе шасси грузовика и прицепа. Его основная задача - лабораторные исследования материала от людей и объектов окружающей среды для диагностики инфекций.

По словам Горяева, благодаря лаборатории можно будет исследовать материалы при массовом тестировании населения и объектов окружающей среды в очагах инфекций. Кроме того, лабораторию можно использовать и в зонах ЧС. Этот комплекс может работать в отдаленных районах края.