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НовостиПроисшествия5 июня 2023 2:26

Под Канском при опрокидывании самодельной лодки утонул мужчина

Тело разыскивают водолазы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

4 июня на реке Кан в Канском районе при опрокидывании лодки утонул мужчина. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Трагедия произошла в селе Красный Курыш. Четверо знакомых на самодельной лодке отправились порыбачить. Когда они переправлялись с одного берега на другой, плавсредство перевернулось.

Троим рыбакам удалось самостоятельно выбраться на берег, их 47-летний товарищ же утонул. В полицию о случившемся уже вечером сообщил очевидец. Сейчас тело мужчины разыскивают водолазы. Полицейские проводят проверку.