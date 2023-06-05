Под Канском при опрокидывании самодельной лодки утонул мужчина

Фото: МВД по Красноярскому краю

4 июня на реке Кан в Канском районе при опрокидывании лодки утонул мужчина. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Трагедия произошла в селе Красный Курыш. Четверо знакомых на самодельной лодке отправились порыбачить. Когда они переправлялись с одного берега на другой, плавсредство перевернулось.

Троим рыбакам удалось самостоятельно выбраться на берег, их 47-летний товарищ же утонул. В полицию о случившемся уже вечером сообщил очевидец. Сейчас тело мужчины разыскивают водолазы. Полицейские проводят проверку.