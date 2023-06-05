Красноярский криминальный авторитет Паша Цветомузыка дал интервью о Быкове

Скриншот из видео передачи «Честный детектив»

Криминальный авторитет Вилор Струганов, более известный как Паша Цветомузыка, дал интервью об Анатолии Быкове для программы «Честный детектив». Видео было опубликовано на YouTube 13 мая.

Струганов рассказал историю их с Быковым взаимоотношений – начиная со знакомства в 1993 году, заканчивая карьерой Быкова в политике. В интервью Цветомузыка старательно обходил наиболее острые темы, высказываясь достаточно дипломатично.

Тему криминальных делах Струганов всячески избегал, больше акцентируя внимание на личных качествах бывшего босса. Посмотреть полное интервью можно здесь.

Напомним, что в мае 2023 года Анатолия Быкова осудили на 17 лет колонии. Паша Цветомузыка в 2015 году был осужден за организацию нескольких убийств. На свободу он должен был выйти в 2024 году, но в 2022 наказание было заменено на принудительные работы. В том же году Струганов выступил в качестве свидетеля обвинения по делу Быкова.