Стали известны обстоятельства гибели красноярской девочки, утонувшей в Ладейской протоке Енисея

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Стали известны обстоятельства гибели девочки, утонувшей в Ладейской протоке Енисея в Ленинском районе Красноярска. Как сообщили в СК, оказалось, что тело ребенка нашли не прохожие, а проплывающие мимо рыбаки.

Известно, что 8-летняя девочка (ранее сообщали, что ребенку было 7) играла на берегу реки с 9-летней сестрой и 4-летним братом. Дети хотели покидать камни в воду, спрашивать разрешения у взрослых не стали. Ушли сами. Семья, кстати, благополучная. Ни разу не попавшая в поле зрения силовиков.

У 8-летней девочки был в руках кубик Рубика, она уронила его в воду, расстроилась и решила достать игрушку. Зайдя в воду, она сделала несколько шагов, затем её подхватило сильное течение. Вода скрыла ребенка с головой.

В этот момент мимо проплывали рыбаки на лодке. Они увидели, что девочка ушла под воду, доплыли до нее, достали. Попробовали оказать первую помощь, вызывали скорую, но было слишком поздно.

Следователи СК назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели девочки.

В это же время свою проверку организовала и прокуратура. Специалисты ведомства дадут оценку деятельности органов местного самоуправления на предмет обеспечения безопасности на воде.