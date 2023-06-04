В Красноярске утонула 7-летняя девочка, полезшая в реку доставать укатившийся мячик

Фото: МВД

В Ленинском районе Красноярска утонула 7-летняя девочка. Как рассказали в МВД, трагедия произошла в Ладейской протоке Енисея.

Известно, что ребенок играл на берегу реки с мячиком. В какой-то момент мячик упал в воду, а девочка бросилась его доставать. Несколько мгновений и малышка с головой ушла под воду. В этот время мимо берега шли прохожие, которые увидели тонущего ребенка. Кто-то из красноярцев бросился спасать девочку. Когда её вытащили, то была вызвана бригада скорой помощи. К несчастью, было слишком поздно, медики ничего не смогли сделать.

Каким образом 7-летняя девочка оказалась одна на берегу без присмотра взрослых? Где были в этот момент её родители? В полиции сообщили, что вместе с ней гуляли еще брат и сестра. Но пока точно неизвестно, сколько им было лет. Может они примерно такого же возраста… В общем, пока ответов на все вопросы, которые могли бы прояснить картину, нет. Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.