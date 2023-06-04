В Красноярске на Татышеве поставили первый сусликомат с кормом

Фото: Татышев парк

В Красноярске на острове Татышев появился первый аппарат с кормом для сусликов – сусликомат. Как рассказали в администрации парка, автомат расположен на центральной поляне.

Стоимость одной порции угощения для обитателей острова – 20 рублей. Оплатить корм можно картой.

Автомат довольно высокий, ярко-зеленого цвета. На нем написаны правила общения с сусликами, а также то, чем можно и нельзя кормить зверьков.

Напомним, что в Красноярске уже есть автомат с угощением для уток. Уткомат расположен на набережной возле вантового моста.