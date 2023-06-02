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НовостиПроисшествия2 июня 2023 14:43

В Красноярском крае подросток сбил маленького ребенка на отцовском мотоцикле

Мужчина дал сыну байк покататься и получил серьезный штраф
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярском крае 13-летний подросток сбил 6-летнего мальчика. Молодой человек в этот момент катался по селу на отцовском мотоцикле. На одной из улиц он наехал на ребенка, который гулял по дороге без взрослых.

ЧП произошло в Ужурском районе. Ребенок остался жив, а подросток сбежал с места аварии, но вскоре был задержан. Выяснилось, что погонять мотоцикл он взял с разрешения отца.

На мужчину составили протокол о передаче мотоцикла лицу без прав. Сам байк у него забрали, а также выдали владельцу штраф на 30 тысяч рублей. К административной ответственности привлекли и родителей 6-летнего мальчика, которые оставили его без присмотра.