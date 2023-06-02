В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае пожар в частном доме унес жизни трех детей. Как рассказали в СК, трагедия произошла в селе Карабула: там полностью выгорел частный участок. На месте пожара правоохранители нашли тела 2-летнего мальчика, 13-летней девочки и еще одной 6-месячной малышки.

Сейчас следователи выясняют, были ли все дети из одной семьи. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания, либо неосторожного обращения с кипятильником.

Прокуратура уточняет, что мать семейства в момент пожара находилась на приусадебном участке. Возможно, возгорание устроил кто-то из детей. Правоохранительные органы уже завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.