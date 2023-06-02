Парковки в центре Красноярска вновь станут платными

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске снова планируют ввести платные парковки в центре города. Ранее управление над ними «Красгорпарк» передал мэрии – из-за переоформления они стали временно бесплатными. С понедельника, 5 июня, за них снова придется платить.

Платный паркинг откроют в районе БКЗ, в районе Театральной площади, возле парка имени 400-летия Красноярска и на Центральной набережной. Стоимость одного часа составит 25 рублей.

Отметим, что «Красгорпарку» пришлось отказаться от управления платными парковками из-за требований антимонопольной службы. Красноярская мэрия пыталась в суде оспорить это решение, но безуспешно.