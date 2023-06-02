Жителю города Шарыпово помогли вернуть более 65 тысяч рублей за бракованное ружье Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю города Шарыпово попалось бракованное оружие. Покупал он его в марте этого года, официально, собрав все необходимые документы, в том числе медицинское заключение. Однако вскоре выяснилось, что ружье имеет производственный брак, который не позволяет пользоваться им – внутри ствола образовались дефекты (углубления).

Мужчина обратился к продавцу, в ООО «Охотничий клуб». И получил ответ, что это незначительный недостаток, который не влияет на использование оружия. Но покупатель понимал, что это не так. Он попросил вернуть ему деньги назад – 65 600 рублей. Однако ему отказали.

Тогда мужчина позвонил на горячую линию управления Роспотребнадзора и рассказал о своей проблеме. Специалистами Управления была оказана подробная консультация и помощь в подготовке претензионного письма в адрес продавца. После направления претензии спор был разрешен, договор купли продажи расторгнут, денежные средства возвращены потребителю в полном объеме.