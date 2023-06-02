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НовостиОбщество2 июня 2023 11:21

Жителю города Шарыпово помогли вернуть более 65 тысяч рублей за бракованное ружье

Пришлось заручиться поддержкой Роспотребнадзора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жителю города Шарыпово помогли вернуть более 65 тысяч рублей за бракованное ружье

Жителю города Шарыпово помогли вернуть более 65 тысяч рублей за бракованное ружье

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю города Шарыпово попалось бракованное оружие. Покупал он его в марте этого года, официально, собрав все необходимые документы, в том числе медицинское заключение. Однако вскоре выяснилось, что ружье имеет производственный брак, который не позволяет пользоваться им – внутри ствола образовались дефекты (углубления).

Мужчина обратился к продавцу, в ООО «Охотничий клуб». И получил ответ, что это незначительный недостаток, который не влияет на использование оружия. Но покупатель понимал, что это не так. Он попросил вернуть ему деньги назад – 65 600 рублей. Однако ему отказали.

Тогда мужчина позвонил на горячую линию управления Роспотребнадзора и рассказал о своей проблеме. Специалистами Управления была оказана подробная консультация и помощь в подготовке претензионного письма в адрес продавца. После направления претензии спор был разрешен, договор купли продажи расторгнут, денежные средства возвращены потребителю в полном объеме.