Врио губернатора Красноярского края наградил 39 медиков за работу в зоне СВО. Фото: правительство края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков встретился с медиками, которые побывали в зоне проведения СВО. Он вручил им ведомственные и краевые награды. 39 врачей из 11 медицинских учреждений края в разное время находились в Луганской и Донецкой народных республиках, где оказывали помощь местным жителям и раненым бойцам.

Всего было восемь групп, первая из которых уехала в ЛНР в прошлом июне. Врачи – травматологи, хирурги, анестезиологи, узисты, сотрудники скорой помощи – посчитали своим долгом отправиться в командировку, чтобы оказывать помощь жителям республик и военным. Всего за время командировки красноярские врачи провели более 500 сложных хирургических операций, более 15 тысяч узи-исследований, консультации по дальнейшему лечению получили более 5 тысяч человек, а еще 2,5 тысячи смогли пройти диспансеризацию.