Красноярцы и жители соседних регионов все чаще выбирают для отдыха местные курорты

Красноярцы и гости края из Иркутска, Хакасии и Москвы стали чаще выбирать для активного отдыха местные курорты, базы отдыха и спортивные комплексы. Так, специалисты Tele2 проанализировали туристический поток на горнолыжном курорте «Бобровый лог» в сезоне 2022-2023 годов. С ноября по апрель в фанпарке побывали абоненты из 62 регионов России. Традиционно первую строчку в рейтинге популярности курорта заняли сибиряки. В горнолыжном сезоне 2022/2023 годов турпоток в Бобровый лог вырос на 13% по сравнению с предыдущим сезоном и в два раза по сравнению с сезоном 2020/2021. По числу отдыхающих пик, как и в прошлые два года, пришелся на январь.

В минувшем сезоне горнолыжный комплекс чаще всего посещали абоненты из соседних регионов. Лидерами стали жители Иркутской области: они составили 30% турпотока. Гости из Хакасии – 15%. Третье место у путешественников из Москвы и Московской области (11%). Новосибирцы на четвертом месте (8%). Пятерку замыкают жители Кузбасса (5%). Кстати, за последние два горнолыжных сезона Бобровый лог стали чаще посещать туристы из Бурятии, Челябинской, Омской и Томской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края.