В Красноярском крае вертолетом тушат пожар площадью 8 тысяч квадратных метров

В Красноярском крае вертолетом тушат большой пожар на лесопилке. Фото: МЧС

В Тасеевском районе крупный пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия. Находится лесопилка на окраине районного центра. В пресс-службе ГУ МЧС России по краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы сегодня, 2 июня, в 10:32 по местному времени.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что горят отходы лесопиления на общей площади 8 тысяч квадратных метров. Сухие опилки и горбыль полыхают так, что было принято решение привлечь к работе вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, на котором установлено водосливное устройство. По состоянию на 15:30 часов вертолетом сброшена 21 тонна огнетущащей жидкости.

С земли над ликвидацией огня работают 63 человека и 17 единиц техники. Привлечены добровольные пожарные. Чтобы защитить населенный пункт и не допустить распространения огня в сторону жилых строений, сделаны противопожарные разрывы между ними и лесопилкой.

Пожар разбит на 4 боевых участка: два из них с восточной и западной сторон направлены на тушение пожара, с южной и северной стороны – на защиту готовой продукции предприятия.