В Красноярске водитель сбил 9-летнюю девочку на переходе и уехал. Стоп-кадр видео

В Красноярске водитель сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. На видео, которое предоставила дорожная полиции, записано все подробно. Проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 38. Светофор загорается красным для транспорта. Перед стоп-линией останавливаются маршрутный автобус и автомобиль. Толпа переходов начинают переходить улицу проезжую часть по зебре.

Среди пешеходов школьница, она возвращалась домой из пришкольного лагеря. Девочка дождалась разрешающий сигнал светофора, убедилась, что транспортные средства останавливаются и вместе с другими пешеходами начала переходить дорогу. Но тут она увидела на противоположной стороне свой автобус и побежала, чтобы успеть на него.

И тут появился он – 57-летний водитель на «Ховере». Мчался по средней полосе, решил проскочить. Не обратил внимания на то, что вокруг него транспорт остановился? В результате он сбил школьницу. Вместо того, чтобы дождаться приезда наряда ДПС, оказать помощь пострадавшей, он умчался прочь. Его, конечно нашли, вычислили. Он понесет наказание. В подобных случаях нарушители обычно оправдываются: «Я не видел» или «Я испугался».