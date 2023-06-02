Депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Забарева похоронят на аллее Славы на «Бадалыке»

Депутата Госдумы Виктора Забарева похоронят на аллее Славы на «Бадалыке» Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутата Государственной Думы от Красноярского края Виктора Зубарева похоронят завтра, 3 июня, на аллее Славы кладбища «Бадалык». Перед этим состоится отпевание в Свято-Успенском мужском монастыре (улица Лесная, в Удачном). Начало – в 10:30 утра. Затем пройдет прощание. Сегодня 2 июня, с Виктором Зубаревым прощаются в Москве.

Напомним, что депутат скончался 31 мая в Москве. Причиной смерти называют внезапную остановку сердца. Ему было 62 года. Ранее он не жаловался на состояние здоровья, поэтому случившееся стало настоящим шоком для тех, кто знал Виктора Зубарева, особенно для его родных и близких.