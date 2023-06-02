В Красноярске энергетики помогли устроить праздник детства для особых детей

На площади перед Большим концертным залом прошел веселый и яркий праздник - «Мир детства». Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Красноярске на площади перед Большим концертным залом прошел веселый и яркий праздник - «Мир детства». Сотни ребятишек из всех районов Красноярска и даже из соседних городов приехали отметить начало лета. Мероприятие для детей с особыми потребностями организовали Красноярская краевая общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» (КРООПДИ «Щит») и компания СУЭК.

Для детей работали аниматоры, фотозона, шоу мыльных пузырей, локация с аквагримом. А по-настоящему теплая, солнечная погода только добавляла радости и позитивных эмоций.

- Мы счастливы, что в этом году праздник вышел за стены БКЗ на улицу, на эту большую площадь, залитую солнечным светом! Я желаю, чтобы весь год до следующего праздника ваше настроение было таким же ярким, как это солнце, таким же теплым! - обратилась к ребятам директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова. - А мы взрослые будем стараться радовать вас новыми мероприятиями!

По словам президента КРООПДИ «Щит» Надежды Куликовой, с энергетиками организация сотрудничает много лет.

- Они поддерживают наши очень большие, хорошие, значимые проекты, мы за это благодарны. Это и гала-концерт «Пусть всегда буду я», где особые маленькие артисты выступают на одной сцене с профессиональными коллективами, и ежегодный загородный фестиваль «От сердца к сердцу», круизы по Енисею на теплоходе. Фестиваль «Мир детства» - традиционное, долгожданное, востребованное. Причем любят его не только дети, но и их родители, для всех это возможность «окунуться» в эмоции радости, счастья, - сказала Надежда Куликова.

После развлечений на улице в зале БКЗ детей и их родителей ожидал концерт. Фото предоставлено организаторами мероприятия

После развлечений на улице в зале БКЗ детей и их родителей ожидал концерт с участием лучших творческих коллективов Красноярска – это театр детского танца «Орленок», образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Кедровые орешки», студия танца «Экспрессия», детский музыкальный центр «Волшебный микрофон», студия вокального мастерства «Чистый звук», образцовый цирковой коллектив «Циркачонок». «Мероприятие как всегда на высоте! Красиво, искрометно!» - отзывались о концерте зрители.