В Красноярске на берегу Качи горело офисное здание с конторой микрозаймов. Фото: МЧС

В Красноярске загорелось здание в центре города, на улице Достоевского, что на берегу Качи. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГУ МЧС России по краю, сообщение на пульт дежурного диспетчера поступило в 12:21 по местному времени. По словам очевидцев загорелась кровля двухэтажного строения, в котором находятся офисы нескольких организаций, среди которых контора микрозаймов. Рядом – автомастерская.

На место выехали 7 единиц техники и 27 человек личного состава. Была угроза распространения огня на рядом стоящие здания. Спустя пару часов поступило сообщение, что огонь локализован. Предварительно площадь пожара составила 350 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники полиции обеспечивают порядок на территории, примыкающей к эпицентру события.