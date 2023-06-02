На левом берегу продолжается обновление контейнерного парка

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Закон возлагает обязанность по созданию точек накопления и обеспечению их необходимым оборудованием на муниципалитеты и потребителей. Однако у региональных операторов есть право направлять на приобретение контейнеров 1% валовой выручки. И красноярский левобережный оператор активно использует эту возможность, чтобы поощрить ответственные УК и ТСЖ или помочь решить проблему с нехваткой оборудования там, где состояние контейнеров превращается в серьёзную проблему.

В конце мая новое оборудование получили две городские управляющие организации, в ведении которых находятся особо «горячие» точки. Жалобы на состояние площадок накопления и контейнеров в домах на Металлургов, 12, Терешковой, 2, Новгородской, 12 и Терешковой, 8, которые обслуживает УК «Гарант», регулярно поступали как от жителей, так и от операторов мусоровозов. Поэтому КРК выделила для решения вопроса 8 контейнеров объёмом 0,75 м3.

С такой же проблемой столкнулась и компания «Триумф». Дома по адресам Новгородская, 10а, Воронова, 31, Металлургов, 30в, Терешковой,6, и Комарова, 6, также получили от регионального оператора новое оборудование – 12 контейнеров объёмом 1,1 м3.

Всего же с начала 2023 года УК, ТСЖ и сельские поселения получили от «Красноярской рециклинговой компании» 285 контейнеров разного объёма. Большую часть передали для установки в многоквартирных домах левобережья Красноярска, 19 контейнеров получили поселения Емельяновского района, где оборудовали площадки накопления ТКО, но не смогли приобрести оборудование.

В КРК отмечают, что обновление «контейнерного парка» в левобережной технологической зоне в этом году идёт особенно активно. Только в марте, например, восемь территорий Большемуртинского района получили новое оборудование. Кому-то контейнеры передал регоператор, кто-то смог приобрести их по краевой субсидии.

«Сейчас у сельских поселений есть возможность участвовать в краевых грантовых программах и получать субсидии из регионального бюджета на покупку оборудования. Многие территории активно используют все возможности», – пояснили в «Красноярской рециклинговой компании».