На севере Красноярского края полиция выпустила на свободу 15 осетров. Фото: МВД

В Туруханском районе полицейские выпустили на свободу 15 осетров. Краснокнижная рыба была добыта браконьерами. Однако нажиться на этом у них не получилось – их застали с поличным сотрудники районной полиции под руководством начальника территориального подразделения Николая Попова.

Добавим, в крае проходит ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Путина-2023». Полицейские остановили недалеко от Туруханска моторную лодку-казанку. В ней трое местных жителей. Кстати, полицейские появились вовремя – осетры были еще живыми. Поэтому когда их опустили в воду, они тут ушли в глубину.

У браконьеров изъяли орудия лова – сети. И лодку тоже. Завели уголовное дело, им грозит до 8 лет каждому. Стоит напомнить, что лов осетра в Красноярском крае запрещен во всей акватории Енисея. Полностью запрещен, без каких-либо оговорок.