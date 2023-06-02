С Днем защиты детей юных красноярцев поздравили депутаты «Единой России» и общественные активисты

Фото: Единая Россия

С Днем защиты детей юных жителей Красноярска поздравили депутаты от «Единой России» вместе с общественными активистами. В разных районах города прошло несколько праздничных мероприятий, которые посетили единороссы.

Депутат Красноярского горсовета Елена Южакова, поддержавшая детский праздник в Центральном районе, вспомнила свое детство:

- В нашем детстве тоже были пенные пузыри. Но не такие огромные. Поэтому сегодня на празднике детства на Линейной взрослые радовались гигантским пузырям не меньше, чем малышня. Пусть в каждом из нас сохраняется частичка детства!

Фото: Единая Россия

Экоактивист и победитель предварительного голосования Артем Речицкий посетил несколько детских садов, где провел игры и акции по высадке деревьев. Началось всё утром в саду №140, где с участием активиста состоялся урок природоведения. Детям рассказывали, что из маленького жёлудя может вырасти огромный дуб. После этого участники вместе посадили 20 проросших желудей. Ребята пообещали ухаживать за будущими дубами. Затем в детском саду №333, уже совместно с родителями Артем Речицкий высадил живую изгородь из кустарников, а ребята полили посадки.

Фото: Единая Россия

В Ленинском районе партийные активисты и депутат Дмитрий Власов посетили социальный центр доверия, где поздравили и подарили сладкие подарки более 30 ребятам. Возраст детей - от 4 до 12 лет, некоторые воспитываются в малообеспеченных и неблагополучных семьях. Также присутствовали дети с ограниченными возможностями и ребята из многодетных семей. Дмитрий Власов вручил ребятам подарки, тепло поздравил их с праздником и пожелал хорошо провести летние каникулы.

Фото: Единая Россия

Помимо этого, в центре Красноярска подняли флаг Детства. В торжественной церемонии приняли участие глава города Владислав Логинов, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, депутаты Красноярского городского Совета, а также школьники, победители XXII Молодёжных Дельфийских игр России, юные спортсмены и их тренеры, выпускники учреждений дополнительного образования в области культуры и их педагоги.

- В этот праздничный день хочу поблагодарить всех, кто причастен к обучению и воспитанию детей, защите их прав и интересов. Выражаю признательность родителям, педагогам, наставникам – тем, кто вкладывает душу, силы, опыт и знания в воспитание подрастающей смены. Флаг детства – символ того, что дети для нас – в приоритете, что им открыты все двери и они могут достигнуть любых высот, а мы готовы им в этом помогать. Желаю всем здоровья, отличного настроения, удачи, а детям – замечательного летнего отдыха! – поздравила юных красноярцев Наталья Фирюлина.