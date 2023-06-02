Для реставрации Барабановского храма под Красноярском пригласили специалистов из Москвы

Для реставрации Барабановского храма под Красноярском ждут специалистов из Москвы Фото: Мария ЛЕНЦ

Реставрация Церкви Параскевы Пятницы, которая расположена в полусотне километров от Красноярска, в селе Барабаново, идет полным ходом. Она была построена в 1855 – 1857 годах. Сначала группа энтузиастов в свободное от работы время понемногу восстанавливала его, но это недостаточно – здание находилось в аварийном состоянии.

Но в начале этого года было принято решение на уровне правительства края о полной реставрации старинного храма с выделением необходимых средств из бюджета. В феврале началась установка строительных лесов. Однако не все так просто. Сложностей много, а в Красноярске нет специалистов необходимого уровня. Здесь ведь и оригинальная деревянная кладка, и уникальные иконы, написанные прямо на стенах. Поэтому решено пригласить реставраторов из Москвы, которые уже руку набили на этом. Будем надеяться, что вскоре еще одна историческая и культурная ценность будет возвращена и Русской православной церкви, и жителям края.