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НовостиОбщество2 июня 2023 5:37

Для реставрации Барабановского храма под Красноярском пригласили специалистов из Москвы

Он признан объектом культурного наследия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Для реставрации Барабановского храма под Красноярском ждут специалистов из Москвы

Для реставрации Барабановского храма под Красноярском ждут специалистов из Москвы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Реставрация Церкви Параскевы Пятницы, которая расположена в полусотне километров от Красноярска, в селе Барабаново, идет полным ходом. Она была построена в 1855 – 1857 годах. Сначала группа энтузиастов в свободное от работы время понемногу восстанавливала его, но это недостаточно – здание находилось в аварийном состоянии.

Но в начале этого года было принято решение на уровне правительства края о полной реставрации старинного храма с выделением необходимых средств из бюджета. В феврале началась установка строительных лесов. Однако не все так просто. Сложностей много, а в Красноярске нет специалистов необходимого уровня. Здесь ведь и оригинальная деревянная кладка, и уникальные иконы, написанные прямо на стенах. Поэтому решено пригласить реставраторов из Москвы, которые уже руку набили на этом. Будем надеяться, что вскоре еще одна историческая и культурная ценность будет возвращена и Русской православной церкви, и жителям края.