Красноярцев приглашают принять участие в конкурсе социальных стартапов

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам». Организаторами мероприятия выступают Tele2 и Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Победители конкурса получат гранты на проекты, которые используют цифровые технологии в качестве основного инструмента улучшения жизни детей и молодежи.

- Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые работают с актуальными для детей, подростков и молодежи проблемами, - сообщили в пресс-службе компании. - Важно, чтобы предлагаемый проект был инновационным и системным, обладал потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию. Подать заявку можно с до 30 июня, заполнив форму на сайте фонда «Навстречу переменам».

Заявки от социальных стартапов принимаются в четырех номинациях:

- «Локальный проект» —работает в населенном пункте, где проживают до 100 000 человек. Номинация проводится в следующих субъектах: Ставропольский, Краснодарский, Алтайский край, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Курская, Саратовская, Новосибирская, Омская области. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.

- «Перспективное бизнес-решение» — прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.

- «Перспективный импакт-стартап» — идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.

- «Лучший цифровой проект» — проект, где для решения заявленной социальной проблемы,используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант от Tele2 до 550 000 рублей.

Как отметила заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, ментор и член жюри конкурса Светлана Скворцова, организаторы конкурса помогают участникам не только доработать идею социального стартапа, но и создают систему для его реализации.

- Участники находятся в поддерживающем импакт-сообществе, они получают регулярную обратную связь от экспертов и менторов, что помогает вывести проект на новый уровень. Такая механика позволяет нам предоставлять больше возможностей для развития социального предпринимательства в России, что, в свою очередь, качественно влияет на решение актуальных социальных проблем, - сказала Светлана Скворцова.