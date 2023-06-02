В Красноярске залили бетон для цокольного этажа храма на Стрелке. Фото: страница ВК храма Иоакима и Анны

В Красноярске залили бетон для цокольного этажа строящегося храма Иоакима и Анне на Стрелке. Об этом сообщается на странице храма в соцетях. «Братья и сестры, на этой неделе у нас шли работы по заливке бетона в цокольный этаж. На данный момент работы закончены, и стены сохнут». Горожан зовут на молебны о семейном благополучии, которые буду проходить каждое воскресенье каждое лето.

Добавим, что храм планируют возвести до конца 2024 года. Строительный материал – дерево, брус. По ранее озвученным планам, которыми поделились в Красноярской епархии, возводимую малую церковь предположительно разберут и перенесут в другое место, когда рядом будет построен большой храм – там, где сейчас установлен освященный крест. Добавим, что с такой перспективой согласны не все жители города. Многие считают, что сквер на Стрелке не нужно застраивать ничем.