Количество пострадавших от клещей в Красноярском крае увеличилось на 31 % Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество пострадавших от нападения клещей в Красноярском крае увеличилось на 31% за минувшую неделю. К медикам обратились 1783 человека. Отмечается нарастание численности клещей на контрольных маршрутах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Ещк четверым жителям Красноярска и Емельяновского района установлен диагноз боррелиоз, а клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) за семь дней заболели 6 человек.

Впервые с 2016 года случай заболевания клещевым энцефалитом зарегистрирован среди жителей Туруханского района. Пострадавшим оказался непривитый 5-летний ребенок, живущий в поселке Индыгино (находится недалеко от Ворогово). Родители самостоятельно удалили клеща и выкинули его, а вскоре ребенку стало плохо. Девочку санитарной авиацией доставили в Красноярск, сейчас она проходит лечение в условиях инфекционного стационара.