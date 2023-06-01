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НовостиЗвезды1 июня 2023 16:24

В Красноярске выступят Дмитрий Маликов и L'One

В совокупности на их визит потратили 5 миллионов рублей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: афиша «Джаз над Енисеем»

Фото: афиша «Джаз над Енисеем»

В Красноярске на фестивале «Джаз над Енисеем» выступят Дмитрий Маликов и рэпер L'One. Мероприятие пройдет с 30 июня по 2 июля: помимо звездных гостей выступят и другие исполнители и коллективы.

Визит Маликова и L'One обойдется городскому бюджету в 5 миллионов рублей. 2 миллиона стоило выступление Маликова, оно пройдет в большом зале филармонии 2 июля и обойдется каждому посетителю в 500-1000 рублей. Вместе с Маликовым выступит джазовый коллектив PIANOMANIЯ Jazz.

На выступление L'One потратили еще 3 миллиона рублей. Он будет читать рэп 30 июня на острове Татышев, также вместе со специальной джазовой программой. Однако на концерт рэпера можно будет попасть бесплатно.