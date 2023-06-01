В Красноярске построят новые дороги в Солнечном

Фото: мэрия Красноярска

В микрорайоне Солнечный возобновили строительство дорог, сообщили в мэрии Красноярска. Уже осенью планируется ввести в эксплуатацию дорогу на проспекте Молодежный и две очереди дороги в пределах улиц Гриболевской, Соколовской, Ольховой и Черемуховой.

На проспекте Молодежный дорогу введут от дома № 31 до улицы Преображенской. Общая протяженность построенных улиц должна составить 1,7 километра.

– Завершение строительства обозначенных объектов позволит закольцевать в единую дорожную сеть улицы 60 лет образования СССР, Ерофеевскую, Гриболевскую и пр. Молодежный. Это обеспечит пешеходной и транспортной доступностью жителей жилых комплексов «Нанжуль – Солнечный» и «Снегири», а также позволит запустить там общественный транспорт, – пояснил глава департамента градостроительства Дмитрий Веретельников.