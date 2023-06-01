В Абакане будут судить мужчину, который восхвалял преступления нацистов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане пройдет суд над местным жителем, который занимался реабилитацией нацизма. Мужчина в 2021-2022 годах публиковал у себя в соцсетях посты, в которых восхвалял нацистов гитлеровской Германии, одобрял военные преступления, которые совершали каратели, писал фейки про СССР и оскорблял ветеранов.

Когда к нему домой наведались сотрудники ФСБ, они обнаружили у мужчины боевые патроны, а также нацистскую символику. Экстремиста задержали, а его дело передали в Следственный комитет.

В СК на жителя Абакана завели уголовные дела по двум частям статьи о реабилитации нацизма и еще одно дело за незаконное хранение боеприпасов. Сегодня материалы направили в суд с обвинительным заключением.