Прокурор края через суд потребовал у мэрии обеспечить Красноярск школами

Прокурор края через суд требует у мэрии обеспечить Красноярск школами Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор края Роман Тютюник обратился в суд к администрации Красноярска с требованием обеспечить жилые микрорайоны с плотной застройкой необходимым количеством школ и детских садов. Любыми способами: построить, выкупить уже готовые, реконструировать другие здания под них – важен результат. Конкретно указываются активно застраивающиеся микрорайоны «Академгородок», «Ботанический», «Серебряный», «Солнечный», «Южный берег».

Прокурор края в прошлом году посетил линейку в школе № 156 в Солнечном. Там было зачислено 522 первоклассника – это 21 класс, последний – с литерой «ц». И в целом проверка показала, что все пять школ в Солнечном переполнены более чем в 2 раза. Большое количество детей учится во вторую смену. И есть очередь в детские сады. Между тем, новостройки растут как на дрожжах.

На территории микрорайонов «Серебряный» Октябрьского района и «Южный берег» школы отсутствуют вовсе, близлежащие школы переполнены.

Да, в городе идет строительство нескольких образовательных объектов, но они не решат проблему полностью. Теперь прокурор края в рамках судебного разбирательства будет добиваться понуждения администрации исполнить требования закона, - прокомментировали в ведомстве.