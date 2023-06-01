На трассе между Красноярском и Ачинском сбили молодого медведя. Фото: ЧП Красноярск

В Емельяновском районе между Красноярском и Ачинском сбили молодого медведя. Как он оказался на дороге и погиб? Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием дикого животного. Предварительно известно, что произошло это на 765 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» минувшей ночью.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на медведя. В результате ДТП дикое животное погибло. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время полицейские устанавливают личность водителя, - прокомментировали в полиции края.

Автомобилисту, который скрылся с места ДТП, грозит либо лишение водительских прав на сток до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток. А вот за гибель дикого животного в рамках Лесного законодательства РФ ему предстоит заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.