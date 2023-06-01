Эксперты посчитали, в каких сферах чаще всего открывают новый бизнес в 2023 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным аналитиков ВТБ, самый популярный возраст для начала своего дела среди пользователей 35-44 года. Мужчины регистрируют компании в 1,5 раза чаще, чем женщины. Доля женщин, открывших новый бизнес в первом квартале 2023 года составила 37%, снизившись на 2% к прошлому году.

Согласно статистике, чаще всего регистрируют ИП — их доля в первом квартале 2023 года составила около 84%. В выборе сферы для бизнеса лидирует интернет-торговля — всего 40% от общего количества новых компаний в первом квартале текущего года. Среди других востребованных сфер предпринимательства отмечены строительство, аренда и управление недвижимостью, грузовые перевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка ПО.

Как прокомментировал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ, этот выбор закономерен:

- Предприниматели все активнее осваивают работу с маркетплейсами, поэтому интернет-торговля закономерно стала одним из самых популярных направлений для регистраций бизнеса через наш онлайн-сервис. С его помощью клиенты могут зарегистрировать бизнес без визита в ФНС и сэкономить на оплате госпошлины.

НАША СПРАВКА:

36% зарегистрированных компаний открывают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, около 25% новых предприятий открывают клиенты 25-34 лет, на третьем месте с долей 15% − пользователи в возрасте от 45 до 54 лет.