Красноярцам назвали водоемы, где купаться запрещено Фото: ИВАНОВА Диана

Жителям Красноярска напоминают о безопасности в жаркий период. Актуальная информация, ведь лето уже настало и горожан не удержать – стремятся к воде, отдыхать и загорать. Но не все так просто и гладко. В администрации города сообщили, что установили на водоемах Красноярска 86 знаков «Купаться запрещено!» Они появились в тех местах, где отдых действительно представляет опасность. Сотрудники полиции и спасатели проводят регулярные рейды по тем местам.

Особое внимание – Абаканской протоке, она, увы, держит лидерство по количеству несчастных случаев в прошлые годы. А также водоемы в районе острова Татышев и моста «777». И еще одно место с повышенным риском – озеро-парк «Октябрьский» (ранее известный как озеро Мясокомбината, но от такого названия решено уходить). За купание возле запрещающих знаков штраф от 500 до 1000 рублей.

Полный список водоемов, где нельзя купаться: