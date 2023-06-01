Комбинат «Волна» принял участие в организации творческого арт-фестиваля «Время молодых» в Красноярске

Фото предоставлено компанией

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») приняло участие в проведении творческого арт-фестиваля «Время молодых», организованного администрацией Свердловского района Красноярска.

Мероприятие прошло на площади им. Я.М. Свердлова. Его участниками стали студенты шести техникумов, расположенных на территории района. Команды учебных заведений создавали различные арт-объекты. Члены молодежного совета комбината «Волна» в составе экспертного жюри конкурса оценивали работы коллективов.

Победители фестиваля были награждены памятными призами от комбината: подарочными сертификатами и сувенирной продукцией. Помимо этого, предприятие организовало для гостей фестиваля интерактивную локацию. Все желающие могли попрактиковаться в монтаже фасадных панелей на импровизированный каркас дома. А маленькие посетители мероприятия собирали красочные пазлы из хризотилцементных элементов.

«На арт-фестивале мы познакомились с самыми активными, инициативными студентами учреждений среднего профессионального образования Свердловского района, а они в свою очередь получили представление о нашей компании. Надеюсь, ребята заинтересовались и по окончании обучения придут работать к нам на комбинат. Именно такие яркие и динамичные мероприятия, как фестиваль «Время молодых», помогают привлечь перспективные кадры на производство», – отметил управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Владимир Геберлейн.

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