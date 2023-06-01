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НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:05

Житель Норильска украл на работе 12 автомобильных шин

Уголовное дело передают в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Норильска украл на работе 12 автомобильных шин

Житель Норильска украл на работе 12 автомобильных шин

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Норильска пойдет под суд за кражу автомобильных покрышек с предприятия, на котором он работал. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой полиции, расследование уголовного дела уже завершено и вскоре будет передано на утверждение в прокуратуру, а затем – на рассмотрение суда.

Следствие выяснило, что в 32-летний северянин работал механиком по выпуску техники в организации, название которой не указывается. В августе прошлого года он получил на складе двенадцать шин для грузового автомобиля, выкатил их к выходу, погрузил в припаркованную рядом машину и все это вывез. А дальше шины продал, деньги потратил. Ущерб составил 298 062 рубля.

До суда обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Грозит ему до 6 лет лишения свободы.