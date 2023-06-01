Из Красноярска в Бангкок запустят прямые рейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Красноярска в столицу Таиланда – Бангкок – запустят прямые рейсы. Организует перелеты, точнее возобновляют их спустя время, компания «Аэрофлот». Известно, что улететь в южную страну отпускники могут три раза в неделю, начиная с 8 июля. Переводить пассажиров будет самолет Boeing 737-800.

Что касается стоимости билетов, анонсируется минимальная цена в 39,5 тысяч рублей. Время в полете составит почти 7 часов. Билеты уже поступили в продажу. А расписание и всю подробную информацию можно уточнить непосредственно у перевозчика.

Также перевозчик запускает аналогичные рейсы из Новосибирска (раз в неделю), Иркутска (три раза в неделю) и Владивостока (два раза в неделю).