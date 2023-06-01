В минувшем году с жителей Красноярского края собрали 3,8 миллиарда рублей на капремонт Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году с жителей Красноярского края на капитальный ремонт было собрано 3 833,1 миллиона рублей взносов. Уровень сбора составил 96,5 %. Это третий показатель среди субъектов РФ после Москвы и Московской области, заявил директор Регионального фонда капитального ремонта Михаил Попелышев на выездном заседании комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Заксобрания края.

В жилом фонде региона сегодня насчитывается более 14 тысяч многоквартирных домов в 61 муниципальном образовании. Общая площадь - более 50 миллионов квадратных метров. Всего за срок действия программы капремонта работы были выполнены в 6 440 домах, условия проживания улучшили 804,4 тысяч человек. В 2022 году отремонтировано 1674 дома, что составило 95% от запланированного и также вывело край на третье место среди субъектов РФ после Московской области и Москвы.

Депутаты, которые держат этот вопрос всегда на контроле, отметили: число жалоб по вопросам капремонта снизилось в разы, за несколько лет удалось отстроить механизм выполнения программы и выйти на запланированные объемы.